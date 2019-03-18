Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

Doğu'daki 4 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı

18 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulunuldu.

Doğu'daki 4 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ile çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu, Hakkari çevreleri hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak.

Gece ile sabah buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklenen bölgede, hava sıcaklıklarında önemli değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 5, Van'da 4, Muş'ta 2 ve Hakkari'de 1 derece ölçüldü.

En yüksek hava sıcaklığının, Muş'ta 7, Van ve Hakkari'de 4, Bitlis'te 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu olacak, rüzgar batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 09:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahırın Üzerine Çığ Düştü: 46 Hayvan Telef Oldu Merkez Bankasının Brüt Yüzde 12 Kar Payı Ödemesi Bugün Başlıyor Yeni Zelanda Saldırganının Ailesi: Özür Dileriz, Sadece Eve Gidip Saklanmak İstiyoruz Benzine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.3.2019 10:07:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 İl İçin Buzlanma ve Çığ Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]