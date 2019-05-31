Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 il için hava sıcaklığı uyarısı
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Doğu'daki 4 il için hava sıcaklığı uyarısı

43 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Kars ve Erzincan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi.

Doğu'daki 4 il için hava sıcaklığı uyarısı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ağrı, Kars ve Erzincan'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olacağı bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.

Rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölge illerinden Erzurum, Ağrı, Kars ve Erzincan'da sıcaklıkların da mevsim normallerinin üstünde olacağı tahmin ediliyor.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 4, Ardahan'da 6, Ağrı'da 8, Erzurum 9, Erzincan, Iğdır ve Tunceli'de ise 14 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıklarının Tunceli'de 33, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olması öngörülüyor.
Yetkililer, bölge genelinde ve özellikle sıcaklığın artış göstereceği 4 ilde vatandaşları, muhtemel sağlık sorunlarıyla olası risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:54 Kaynak: AA
Erzincan, Kars, Ağrı, Erzurum, Güncel
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