Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

7 saat önce

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 360 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Kentin tamamında etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı koordinasyonunda, çok sayıda ekiple yürütülen çalışmalar sonucu, önceki gün kapanan 765 yerleşim birimi yolundan 405'i açıldı.

Söz konusu yolların açılması için de çalışma yürüten ekipler, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ekipleri, kent merkezindeki ana cadde ve sokaklarda biriken karları da kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Hakkari

Hakkari kent merkezi ile ilçelerine bağlı 49 köy ve 148 mezra yoluna kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapanan 326 yerleşim yeri yolundan 129'unu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Muş

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar ve tipi nedeniyle 87 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

Muş Belediyesi ekipleri de olası kazaları önlemek amacıyla kaldırımlarda ve ana caddelerde biriken karları temizledi.

Öte yandan Muş-Bitlis kara yolunda, sürücüler, kar ve sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekiyor.

Bitlis


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 400 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.


Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.


Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:12 Kaynak: AA
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