Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS / HAKKARİ - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS / HAKKARİ - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS / HAKKARİ

6 saat önce

Bitlis'te karla mücadele ekiplerinin çalışmasından görüntüler Hakkari'de Dilimli Barajından görüntüler Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis'te karla mücadele ekiplerinin çalışmasından görüntüler

Hakkari'de Dilimli Barajından görüntüler Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1044 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 400 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Hakkari

Hakkari kent merkezi ile ilçelerine bağlı 49 köy ve 148 mezra yoluna kar, tipi ve çığ nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Önceki gün kapanan 326 yerleşim yeri yolundan 129'unu açan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, diğer yolların da ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - BİTLİS / HAKKARİ

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:51 Kaynak: AA
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