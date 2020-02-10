Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Kara gömülen araçlar Vatandaşların kara gömülen araçlarını çıkarma çalışmaları Kar ve tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlar Çatı temizliği yapan vatandaşlar Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyorBİTLİS - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar...

Kara gömülen araçlar

Vatandaşların kara gömülen araçlarını çıkarma çalışmaları

Kar ve tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlar

Çatı temizliği yapan vatandaşlar Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 400 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.

Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 01:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mardin'de anne ve 3 kızının öldüğü yangın elektrik kontağından çıkmış
Sevgilisinin bacağından vurduğu kadından dehşete düşüren sözler: Sen git, polis geliyor Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak İdlib'de hareketlilik! Türk askeri, SMO ile Serakib'e doğru ilerliyor

Son Dakika Haberleri
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı
15:29 Türkücü Ferman Toprak, Merve Özbey'in düğününde havaya dolar saçtı
14:39 Şarkıcı Ebru Polat, Instagram hesabından peş peşe dans videolarını paylaştı
13:46 Evrenol, son filmi "Peri"yi anlattı"
13:41 92. Oscar Ödülleri sahiplerine kavuştu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 19:24:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]