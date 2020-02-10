Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Kara gömülen araçlar

Vatandaşların kara gömülen araçlarını çıkarma çalışmaları

Kar ve tipiden dolayı ilerleyemeyen araçlar

Çatı temizliği yapan vatandaşlar Doğu'daki 4 ilde 1044 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

BİTLİS - İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar ve tipiden dolayı il merkezi ve ilçelerde, 400 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmaların devam ettiğini belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini aktardı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar temizleme çalışması yürütüyor.