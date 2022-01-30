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Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

30.01.2022 10:44
Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 141 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından 40 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kent genelinde 300 araç ve 700 personelle 25 ana ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama yapan ekipler, yolu kapalı olan mahallelerdeki hastaların da yardımına koştu.

Ekipler, mahalle yollarını açarak hastaların ambulansla hastanelere ulaştırılmasını sağladı.

Muş, Bitlis ve Hakkari

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Muş'ta 13, Hakkari'de 33 ve Bitlis'te de 55 köy ve mezraya ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, 3 ilde de yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'daki 4 ilde 141 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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