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Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

17.12.2021 10:13
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 306 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 306 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'da aralıklarla devam eden kar ve tipi hayatı olumsuz etkiliyor, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ile ilçelerde etkili olan kar ve tipi yüzünden 82 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Muş

Muş'ta gece saatlerinde etkisini gösteren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şehmus Yentür, yaptığı açıklamada yüksek kesimlerde 17 köy ve 24 mezra yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

Yentür, yolların açılması için karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına başladığını söyledi.

Hakkari

Kentte gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar ve sis hayatı olumsuz etkiliyor. Kar kalınlığının il merkezinde 15 santimetreye ulaştığı kentte ulaşımda aksamalar yaşandı.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla kent genelinde 179 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri yol açma çalışması başlattı, belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizlerken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Bitlis

Bitlis'te de kar nedeniyle 4 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, yaptığı açıklamada, yüksek yerleşim yerlerinde kar yağışının etkili olduğunu ifade etti. 4 köy yolunun kapandığı ilde karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına başladığını aktaran Kurt, kar yağışının bugün de etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Van, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'daki 4 ilde 306 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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