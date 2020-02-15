Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

10 dakika önce

Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Bitlis, Muş ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 1063 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde kar ve tipi nedeniyle 516 yerleşim yerinin yolu trafiğe kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 105 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Muş-Bitlis kara yolunda buzlanma ve sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kent merkezini beyaza bürürken, soğuk hava nedeniyle bazı ağaçlarda kırağı oluştu.

Doğu'daki 4 ilde 371 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari, Bitlis, Van, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:01 Kaynak: AA
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