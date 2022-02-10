Esnaf kar temizliği yaptı - Son Dakika

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 466 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde 37 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Van-Hakkari kara yolundaki Güzeldere Geçidi de yoğun tipi ve kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yollarda sürücülerin sıkıntı yaşamaması için çalışma yürüttü.

Hakkari

Hakkari'de de dünden bu yana etkili olan kar kenti beyaza bürüdü.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 325 köy ve mezranın yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye ve Karayolları 114. Şube Şefliği görevlileri de cadde, sokak ve şehirler arası yollarda kar küreme çalışması başlattı.

Bitlis

Bitlis'te etkili olan kar nedeniyle 67 köye ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel idaresi ekipleri, olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar sebebiyle 37 yerleşim biriminin yolunun kapandığını söyledi.

Kentte etkisini sürdüren soğuk havadan donan bir su deposunda uzun buz sarkıtları oluştu.