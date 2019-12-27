Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'daki 4 ilde 527 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde kar ve tipi nedeniyle 527 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.


Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçelerden Bahçesaray'da 70, Başkale'de 35, Gürpınar'da 24 ve Çatak'ta 3 yerleşim birimine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.


Karla mücadele ekiplerinin, yolu kapalı yerleşim birimlerine yönlendirildiği bildirilen açıklamada, ulaşımın kısa sürede sağlanacağı kaydedildi.


Muş'ta 56, Bitlis'te 28, Hakkari'de de 95 köy ile 216 mezranın yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, bu bölgelerde yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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