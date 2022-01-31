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Doğu'daki 4 ilde 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu'daki 4 ilde 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

31.01.2022 10:52
Doğu'daki 4 ilde 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te yoğun kar ve tipi nedeniyle toplam 66 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşullarından 17 mahallenin yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle Şemdinli ilçesinde 4 köy ve mezra yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte kardan dolayı 41 yerleşim biriminin yolunun kapandığını belirtti.

Kurtkan, mağduriyet yaşanmaması için yolların en kısa sürede açılacağını kaydetti.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte kapalı bulunan 4 köy yolunun kısa sürede ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Kentte kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü kentte ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, Murat Nehri'nin yüzeyi buzla kaplandı.

Bazı vatandaşlar, araçlarının üstünü naylon ve brandayla örterek soğuktan korumaya çalıştı.

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Hakkari, Bitlis, Van, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki 4 ilde 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu'daki 4 ilde 66 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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