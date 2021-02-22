Doğu'daki 4 ilde 78 yerleşim birimine kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Van, Muş, Bitlis ile Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 78 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle 57 yerleşim biriminin yolu kapandı.

Yolların açılması için karla mücadele çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kent merkezinde de kar temizleme ve tuzlama yaptı.

Hakkari

Hakkari'de son günlerde etkili olan karın ardından başlayan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kent genelinde kapalı olan 1 köy ve 4 mezra yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş

Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte etkili olan kar yağışının ardından kapanan 31 köy yolunun ulaşıma açıldığını söyledi.

Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken, Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri de uzun uğraşlar sonucu Hasköy-Mutki güvenlik yolunu açtı.

İş makinesi Operatörü İdris Karakan, bölgede 10 günden beri karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolun sürekli kapandığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:

"Fırtına nedeniyle görüş mesafesi 2 metreye kadar düşüyor. Kar kalınlığı yer yer 3 metreye ulaştı. Fırtınadan dolayı açtığımız yol tekrar kapanıyor. Zor koşullarda çalışıyoruz. Yolu sürekli açık tutmak için gayret gösteriyoruz."

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan da 16 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.