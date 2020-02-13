Doğu'daki 4 ilde bin 302 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu'daki 4 ilde bin 302 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bin 302 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Doğu'daki 4 ilde bin 302 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle bin 302 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde 687 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre ise Van-Hakkari, Van- Bahçesaray, Hizan-Bahçesaray ve Hasköy- Kavakbaşı yolları ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari

Hakkari ve ilçelerinde kar ile tipi sonucu 37 köy ve 113 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Yüksek kesimlerde yer yer 4 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı 150 yolun açılması için çaba sarf ediyor.

Vatandaşların kaldırımlarda yürümekte zorlandığı kentte, belediye ekipleri çarşı merkezindeki karları iş makineleriyle şehir dışına taşıyor.

Bitlis

Bitlis'te kar ve tipi nedeniyle 257 köy yolu ulaşıma kapandı.


İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalıştığını bildirdi.

Bazı bölgelerde tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Dondurucu soğukların etkisini gösterdiği Ahlat ilçesinde Vali Uğur Boran Kuş Cenneti'ndeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.

Muş


Muş'ta da olumsuz hava koşulları sonucu 208 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Nihat Rençber, kar nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:52 Kaynak: AA
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