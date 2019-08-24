Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

49 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Doğu'daki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra ise Erzincan ve Erzurum'un kuzeydoğusu ile Kars ve Ardahan'da gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 2 ila 3 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzey ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 10, Kars'ta 11, Ağrı'da 12, Erzurum'da 13, Erzincan'da 17, Iğdır'da 18, Tunceli'de 20 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Iğdır'da 36, Tunceli'de 32, Ağrı'da 31, Erzincan'da 30, Kars'ta 28, Erzurum ve Ardahan'da 26 derece olacak.

Erzincan, Ardahan, Erzurum, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 11:30 Kaynak: AA
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