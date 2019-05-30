Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde
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Doğu'daki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde

2 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Doğu'daki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık geçecek.
Sıcaklıkların arttığı bölgede özellikle Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı çevrelerinde bugün ve yarın ki hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde olacak.
Rüzgarın güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenen bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 5, Ardahan'da 6, Erzurum ve Ağrı'da 7, Tunceli'de 12, Erzincan'da 13 ve Iğdır'da 14 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 34, Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Erzurum ve Ağrı'da 26, Kars'ta 25 ve Ardahan'da 24 derece olacak.
Yetkililer, bölge genelinde ve özellikle sıcaklığın artış göstereceği 4 ilde vatandaşları muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:56 Kaynak: AA
Ağrı, Kars, Erzincan, Erzurum, Güncel
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