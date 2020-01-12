Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

6 saat önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı Karda ilerleyen araçlar Karda yürüyen vatandaşlar Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili olduERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı

Karda ilerleyen araçlar

Karda yürüyen vatandaşlar

Ahmet Çobankent ile röportaj Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

ERZURUM - Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkiliyor.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı'da da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, çevre yolu başta olmak üzere cadde ve sokaklarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Aralıklarla devam eden yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, yürümekte zorlandı.

Sürücülerden Ahmet Çobankent, yağış nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çektiklerini söyledi.

Doğu'daki 4 ilde kar yağışı etkili oldu

Kars, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 08:28 Kaynak: AA
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