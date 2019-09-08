Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 4 ilde sağanak uyarısı
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Doğu'daki 4 ilde sağanak uyarısı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

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Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 4 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, öğlen saatlerinden itibaren Erzurum, Kars, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı belirtildi.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güney yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 6, Erzurum ve Kars'ta 8, Ağrı'da 12, Tunceli'de 13, Erzincan'da 14 ve Iğdır'da 17 derece ölçüldü.

Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Tunceli'de 30, Iğdır ve Erzincan 'da 25, Ağrı'da 23, Erzurum'da 21, Kars'ta 19 ve Ardahan'da 18 derece olacak.

Erzurum, Ardahan, Iğdır, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:44 Kaynak: AA
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