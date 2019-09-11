Doğu'daki 5 il için sağanak uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği bölgede öğle saatlerinden sonra akşam saatlerine kadar Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta 7, Erzurum ve Ağrı'da 10, Erzincan'da 13, Iğdır ve Tunceli'de 15 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklık ise, Tunceli ve Erzincan'da 31, Iğdır'da 23, Ağrı'da 21, Erzurum'da 20, Kars'ta 17 ve Ardahan'da 15 derece olacak.