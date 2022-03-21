Doğu'daki 6 ilde 1054 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Tunceli'de 1054 yerleşim yerine kar ve tipi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Erzurum'da son günlerde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Yüksek kesimlerde tipinin etkili olduğu kentte, kırsaldaki 610 mahalle ile mezranın yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Kars'ta 169, Ağrı'da 108, Ardahan'da 97, Iğdır'da 45 ve Tunceli'de 25 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı köy yollarında kar kalınlığı 3 metreyi bulurken, ekipler yolları açabilmek için yoğun çaba gösteriyor.

Söz konusu 6 ilde dünden beri kardan kapanan yaklaşık 1150 mahalle ve köy yolunu ulaşıma açan belediye ve İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma, yol genişletme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.