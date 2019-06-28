Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor
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Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor

23 dakika önce

Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Doğu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu'daki 6 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bölge genelinde hava, sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Öğle saatlerinden sonra Erzincan'ın doğusu ile Erzurum Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 9, Ardahan'da 11, Ağrı ve Erzurum'da 13, Erzincan'da 19 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek hava sıcaklıkları ise Iğdır'da 34, Erzincan'da 32, Ağrı'da 29, Erzurum'da 27, Kars'ta 26 ve Ardahan'da 24 derece olacak.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:43 Kaynak: AA
Kars, Erzurum, Ardahan, Erzincan, Güncel
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