Son Dakika Haberleri: Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı düşüyor
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Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı düşüyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklık, mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredecek.

Doğu'daki 6 ilde hava sıcaklığı düşüyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 ilde sıcaklık, mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredecek.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır'da mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgar, kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Erzurum'un batısı ve Erzincan çevresinde yer yer kuvvetli esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Kars'ta 3, Erzurum ve Ardahan'da 5, Ağrı'da 7, Erzincan'da 11, Iğdır'da 15, Tunceli'de 11 derece ölçüldü.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 29, Iğdır'da 25, Erzincan'da 24, Ağrı'da 21, Erzurum ve Kars'ta 18, Ardahan'da ise 15 derece olması bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:30 Kaynak: AA
Erzincan, Erzurum, Iğdır, Kars, Güncel
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