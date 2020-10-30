Doğu'daki AFAD ekipleri kargo uçağıyla İzmir'e gidiyor - Son Dakika

İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün Erzurum, Erzincan, Ağrı'daki arama kurtarma ekipleri kargo uçağıyla yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talimatıyla Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nün yanısıra Ağrı ve Erzincan il müdürlüklerinden 6 araç 40 kişilik ekip akşam saatlerinde toplandı. Karayoluyla Erzurum'da bir araya gelen AFAD ekipleri, kargo uçağıyla İzmir'e hareket etti.