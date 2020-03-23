Doğu'daki camilerde salgının son bulması için dua edildi - Son Dakika
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Doğu'daki camilerde salgının son bulması için dua edildi

6 saat önce

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Doğu'daki camilerde salgının son bulması için dua edildi, System.String[]

Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında camilerde yatsı ezanı sonrasında salgının son bulması için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın "Koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması ve hastalarımızın şifaya kavuşmaları niyazıyla yarından itibaren yatsı ezanı sonrası tüm camilerimizden dua sesleri yükselecektir" çağrısı üzerine, kentlerdeki bütün camilerde yatsı ezanı sonrasında dua edildi.

Ezanın ardından camilerin ses sisteminden dışarıya yapılan duada, virüsün son bulması temennisinde bulundu.

İmamların yaptığı duada, "Kıymetli Müslümanlar, tedbirlere uyalım, evimizde kalalım ve dua edelim. Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun. Ülkemizi ve dünyamızı, bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." ifadesine yer verildi.

Koronavirüs, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 09:14 Kaynak: AA

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