Doğu'daki çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı - Son Dakika
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Doğu'daki çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı

13 dakika önce

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de çocuklar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Doğu'daki çocuklar 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı, System.String[]

Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Tunceli'de çocuklar, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutladı.

Erzurum'da Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini "Hayat Eve Sığar" diyerek evlerinde geçiren aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı unutmadı. Aileler ve çocuklar, kendi imkanları ve evde bulunan kırtasiye malzemeleriyle 23 Nisan süslemeleri yaparak evlerinin balkonlarına ve camlarına astı. Farklı çeşitteki süslemelerin bulunduğu bina ve sokaklarda renkli görüntüler oluştu.

Öte yandan Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da çocukları evlerinde ziyaret ederek hem bayramlarını kutladı hem de çeşitli hediyeler verdi.

Ağrı

Ağrı'da salgın nedeniyle evlerinde kalan aileler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklarıyla kutladı. Abide Mahallesi'nde bulunan 7 katlı Ataş Apartmanı'nda oturan aileler, 23 Nisan'ı kutlamak için bir araya gelerek etkinlik düzenledi. Aileler, sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklarının bayramını kutlamak için günlerce süren çalışmanın ardından binalarını Türk bayrakları, 23 Nisan pankartları ve balonlarla süsledi. Çocuklarıyla ellerine Türk bayrakları alan anne ve babalar evlerinin pencerelerine çıkarak müzik eşliğinde bayramı coşkuyla kutladı.

Pencerelerde 23 Nisan şiirini okuyan öğrencileri, anne ve babaları alkışladı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte 4 yaşındaki Gökçe Çevik evinde İstiklal Marşı'nın 2 kıtasını ezbere okudu.

Kars

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını nedeniyle çocuklarıyla günlerini evlerinde geçiren Karslılar, 23 Nisan'ı coşkuyla kutladı. Türk bayrağı, balon ve çeşitli malzemelerle süslenen evlerde bazı çocuklar şiir, şarkı bazıları da İstiklal Marşı'nı okuyarak keyifli zaman geçirdi.

Arpaçay ilçesine bağlı Carcıoğlu köyünde ise Evren Aydemir, 23 Nisan'ı kurduğu ses sistemi aracılığıyla kutlayarak şiir ve İstiklal Marşı'nı okudu.

Kağızman ilçesinde de Belediye Başkanı Nevzat Yıldız süslediği otobüsün şoför koltuğuna geçerek mahalleleri gezdi, sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklarını bayramını kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Atik Spor Kulübü sporcuları da evlerinde spor yaptıkları sırada kamera karşısına geçerek 23 Nisan'ı kutladı.

Ardahan

Ardahan'da aileler 23 Nisan'ı çocuklarıyla süsledikleri evlerinde kutladı. Çocuklar Türk bayrakları ve balonlarla süsledikleri evlerinde İstiklal Marşı ve şiirler okudu.

Bazı aileleri evlerinde ziyaret eden Ardahan Valisi Mustafa Masatlı ve Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, çocuklara hediye seti ve yaş pasta ikram etti.

Tunceli

Tunceli'de de çocuklar 23 Nisan'ı İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonuyla evlerinde kutladı.

Çocukların coşkusuna ortak olmak isteyen İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bayrak ve balonlarla süsledikleri kuruma ait bir minibüse ses sistemi yerleştirdi. Mahalleleri gezerek çocuk şarkılar çalan ve balon dağıtan araca, çocuklar evlerinin balkonlarından bayrak sallayarak ve çalınan şarkılara eşlik ederek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

23 Nisan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 02:22 Kaynak: AA

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