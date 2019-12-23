Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı - Son Dakika
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Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis bekleniyor.

Doğu'daki dört il için buzlanma ve sis uyarısı, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ve sis bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.


Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 8, Bitlis ve Muş'ta 7, Hakkari'de 9 derece olacak.


Sis uyarısı


Etkili olan kuvvetli yüksek basınç merkezi nedeniyle bölge genelinde, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis görülecek.


Görüş mesafesindeki azalma nedeniyle ulaşımdaki aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:12 Kaynak: AA
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