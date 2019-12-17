Doğu'daki dört ilde buzlanma ve don uyarısı - Son Dakika
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Doğu'daki dört ilde buzlanma ve don uyarısı

6 saat önce

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ile don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.

Doğu'daki dört ilde buzlanma ve don uyarısı, System.String[]

Van, Muş, Hakkari ve Bitlis'te buzlanma ile don olayına karşı vatandaşlar uyarıldı.


Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.


Gece ile sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile pus, yer yer sisin görüleceği bölgede, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.


Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Günün en yüksek sıcaklıkları Van'da 8, Muş'ta 7, Hakkari'de 4 ve Bitlis'te 3 derece olacak.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:16 Kaynak: AA
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