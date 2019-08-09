Son Dakika Haberleri: Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
Son Dakika Güncel Haber

Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu devam ediyor.

Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu devam ediyor.
Kars'ta sabahın erken saatlerinde Kars- Ardahan kara yolundaki hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren besiciler, satış yapmaya çalıştı.
Hayvanlarını yüksek fiyata satmak isteyen besiciler ve bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı. Bayrama sayılı günler bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını alarak bayramı beklemeye başladı.
Kent merkezinde Kurban Bayramı dolayısıyla İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan hemzemin geçidin yanındaki alana getirilen kurbanlıklar, burada satışa sunuluyor.
Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yetiştiricilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.
Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatların bu sene geçen yıla göre çok ucuz olduğunu söyledi.
Bazı vatandaşların kurbanlık alımını son güne bıraktığını anımsatan Metin Durmuş, "Bazı vatandaşlar kurbanlıkları son güne bırakıyor, ondan dolayı yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş hayvanlarda kurbanlıklarımızın fiyatı 4 bin liradan başlıyor, fiyatlarımız ucuz. Şu anda bir düvenin fiyatı 4 bin ila 5 bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanların fiyatları da uygun." dedi.
Besici Reis Yeltekin ise kurbanlıkları satmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl kurbanlıklarımız çok satılmadı, son 2 gün, inşallah iyi bir satış yaparız. Fiyatlarımız son 2-3 yılın en düşük fiyatlarıdır, inşallah satışlarını yaparız." diye konuştu.
Besicilerden Haydar Topçu da bu yıl kurbanlık satışının düşük olduğunu aktararak, "Kurbanlık satmaya geldik ama alıcı pek yok. 60 yaşındayım, 40 yıldır bu işi yapıyorum, bu yıl gibi bir yıl görmedim. Vatandaşların parası mı yok, satışları mı yüksek buluyorlar? Bir sürü nedenden dolayı alıcı yok. Ben böyle bir şey görmedim, 10 kurbanlığım var, daha satamadım." ifadesini kullandı.
Ardahan
Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'dan başka şehirlere 26 Temmuz'dan itibaren başlayan kurbanlık sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini dile getirdi.
Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize olmak üzere özellikle batıdaki illere sevklerin son aşamaya geldiğini anlatan Şişman, "Bu yıl beklentimiz ortalama 14 bin büyükbaş, 6 bin civarında ise küçükbaş kurbanlığı diğer kentlere sevk etmekti, bu da gerçekleşti. Halen küçük çaplı da olsa kurbanlık sevklerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.
Turgay Şişman, il dışına giden kurbanlıkların satışıyla ilgili de olumlu geri dönüşler almanın sevincini yaşadıklarını da sözlerine ekledi.
Doğu Anadolu Bölgesi, Kurban Bayramı, Ardahan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kurban Bayramı'nda acemi kasaplar çelik eldivenle korunacak.
Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum İranlı turistler bayram tatili için Van'a akın etti Son dakika! TÜRK-İŞ eylem kararı aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:24:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]