Doğu'daki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı yoğunluğu

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu devam ediyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki hayvan pazarlarında Kurban Bayramı öncesi yoğunluğu devam ediyor.

Kars'ta sabahın erken saatlerinde Kars-Ardahan kara yolundaki hayvan pazarına kurbanlıklarını getiren besiciler, satış yapmaya çalıştı.

Hayvanlarını yüksek fiyata satmak isteyen besiciler ve bütçelerine uygun kurbanlık almak isteyenler arasında sıkı pazarlıklar yapıldı. Bayrama sayılı günler bazı vatandaşlar ise kurbanlıklarını alarak bayramı beklemeye başladı.

Kent merkezinde Kurban Bayramı dolayısıyla İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan hemzemin geçidin yanındaki alana getirilen kurbanlıklar, burada satışa sunuluyor.

Kars Ticaret Borsası Başkanı Metin Durmuş, Kurban Bayramı öncesi hayvan pazarında yetiştiricilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, fiyatların bu sene geçen yıla göre çok ucuz olduğunu söyledi.

Bazı vatandaşların kurbanlık alımını son güne bıraktığını anımsatan Metin Durmuş, "Bazı vatandaşlar kurbanlıkları son güne bırakıyor, ondan dolayı yoğunluk yaşanıyor. Büyükbaş hayvanlarda kurbanlıklarımızın fiyatı 4 bin liradan başlıyor, fiyatlarımız ucuz. Şu anda bir düvenin fiyatı 4 bin ila 5 bin liradan başlıyor. Küçükbaş hayvanların fiyatları da uygun." dedi.

Besici Reis Yeltekin ise kurbanlıkları satmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bu yıl kurbanlıklarımız çok satılmadı, son 2 gün, inşallah iyi bir satış yaparız. Fiyatlarımız son 2-3 yılın en düşük fiyatlarıdır, inşallah satışlarını yaparız." diye konuştu.

Besicilerden Haydar Topçu da bu yıl kurbanlık satışının düşük olduğunu aktararak, "Kurbanlık satmaya geldik ama alıcı pek yok. 60 yaşındayım, 40 yıldır bu işi yapıyorum, bu yıl gibi bir yıl görmedim. Vatandaşların parası mı yok, satışları mı yüksek buluyorlar? Bir sürü nedenden dolayı alıcı yok. Ben böyle bir şey görmedim, 10 kurbanlığım var, daha satamadım." ifadesini kullandı.

Ardahan

Ardahan Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman da AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'dan başka şehirlere 26 Temmuz'dan itibaren başlayan kurbanlık sevkiyatlarının sorunsuz devam ettiğini dile getirdi.

Başta İstanbul, Ankara, Bursa ve Rize olmak üzere özellikle batıdaki illere sevklerin son aşamaya geldiğini anlatan Şişman, "Bu yıl beklentimiz ortalama 14 bin büyükbaş, 6 bin civarında ise küçükbaş kurbanlığı diğer kentlere sevk etmekti, bu da gerçekleşti. Halen küçük çaplı da olsa kurbanlık sevklerimiz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Turgay Şişman, il dışına giden kurbanlıkların satışıyla ilgili de olumlu geri dönüşler almanın sevincini yaşadıklarını da sözlerine ekledi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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