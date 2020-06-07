Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı - Son Dakika

Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün, 6 ilde, azalan stokları artırmak için başlattığı kampanya ile binlerce ünite kan toplandı.

Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı, System.String[]

Türk Kızılay Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürlüğünün, 6 ilde, azalan stokları artırmak için başlattığı kampanya ile binlerce ünite kan toplandı.

Türk Kızılay Bölge Müdürlüğü, azalan kan stoklarını artırmak amacıyla, sorumluluk alanında bulunan Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta, Sağlık ve Milli Eğitim İl müdürlükleri ile Müftülük iş birliğiyle, yaklaşık bir ay önce kan bağışı kampanyası düzenledi.

Kan bağışını artırmak için başlatılan seferberliğe vatandaşların yanı sıra kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve partilerden de büyük destek geldi.

Kan bağışında bulunan kurumların ve sivil toplum kuruluşlarının sosyal medyadan yaptığı çağrı ile kampanyaya destek her geçen gün artıyor.

Toplumun her kesiminin destek verdiği kampanya doğrultusunda, sadece bir ayda 7 bin ünite kan bağışı yapıldı.

6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacı karşılandı

Bölge Müdürü Dr. Naif Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kan stoklarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşanan panik ve tedirginlikten dolayı kritik seviyeye indiğini ifade ederek, bu nedenle 8 Mayıs'ta, 6 ilde kan bağış kampanyası başlattıklarını belirtti.

Türk Kızılay olarak her türlü tedbiri aldıklarını, hem çalışanlar hem de vatandaşlar için hijyen koşullarını sağladıklarını dile getiren Yılmaz, kampanya kapsamında, kentlerin farklı noktalarında vatandaşların, Kızılay'a ait araçlarda kan bağışında bulunabildiğini aktardı.

Yılmaz, insanların kan ihtiyacının süreklilik arz eden bir durum olduğuna işaret ederek, bölgede Sağlık ve Milli Eğitim müdürlükleri ile Müftülüklerle kan bağışı konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla çok geniş bir çalışma başlattıklarını kaydetti.

Sorumluluk alanlarında bulunan 6 ildeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşıladıklarını anlatan Yılmaz, bölgede 24 saat her hastaneye istenilen her kanı ulaştıracak şekilde devamlılığı sağladıklarını kaydetti.

Stoklar dolmadı ama artışa geçti

Kan bağışında bulunan kurumun, başka bir kuruma bağış yapma konusunda çağrıda bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz buna sosyal medyada 'meydan okuma' diyoruz. Bu kurumlarımız kan veriyor. Sonra, 'Biz buraya geldik, siz neredesiniz?' diye meydan okuma yapıyor. Bu sefer, iyilik ve güzellik yolunda meydan okunuyor. Kurumlardan katılımlar çok güzel oldu. Stoklarımız dolmadı ama artışa geçti. Aşağılardan yukarıya çıkmaya başladı. Gelen bütün kan ihtiyacı taleplerini karşıladık. Bütün hastalara umut olduk. Kampanyaya ilginin, devamlı olmasını istiyoruz. Kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler, inanılmaz destek verdi. Kampanyada iyi bir noktaya geldik."

Yılmaz, kampanyanın bütün canlılığıyla sürdüğünü, her geçen gün kurumlardan gördükleri desteğin arttığını bildirerek, kurumların ardından toplumun diğer katmanlarına da ulaşmak istediklerini dile getirdi.

"Halkımız her zaman zor günlerimizde yanımızda oldu. Bu gibi günlerde de yanımızda olacaklarına, hastalara, insanlara sahip çıkacaklarına inancım tamdır." diyen Yılmaz, kampanya ile amaçlarının; farkındalık oluşturmak, ülke ve bölge geneli azalan kan stoklarını artırmak, acil ve sürekli kan ihtiyacı olan hastaların hayatlarını kurtarmak ve onlara umut olmak olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 7 bin ünite kan toplandı

Yılmaz, pandemi döneminde başlattıkları kampanyaya destek olan valiliklere, kaymakamlıklara, Sağlık, Milli Eğitim Müdürlüklerine, müftülüklere, Diyanet Vakfına bağlı dernekler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, siyasi partiler ve tüm kamu kurum ve kuruluşların idareci ve çalışanlarına, yanlarında oldukları için Kızılay ailesi olarak şükranlarını ve teşekkürlerini sunduğunu belirtti.

Kan bağışı sayesinde yaklaşık 7 bin ünite kan toplanarak hayatların ve umutların sönmesinin önüne geçildiğini aktaran Yılmaz, bu zorlu sürecin hep birlikte atlatıldığını vurguladı.

Yılmaz, "Fakat bilinmelidir ki kan acil değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu sebeple bütün vatandaşlarımızı, sadece koronavirüs gibi afetlerde veya ramazan ayı gibi stoklarımızın azaldığı dönemlerde değil, sürekli kan bağışına bekliyoruz ve diyoruz ki, 'Senin 15 dakikan başkasının bir ömrü olsun'. İyiki varsınız kan dostları." diye konuştu.

Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 11:19 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'daki kan bağışı seferberliğinde binlerce ünite kan toplandı - Son Dakika

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