Son Dakika Haberleri: Doğu'daki Kayak Merkezlerinde "İlkbahar" Yoğunluğu

Doğu'daki Kayak Merkezlerinde "İlkbahar" Yoğunluğu

44 dakika önce

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe'ye giden ziyaretçiler, ilkbahar mevsimi yaşanmasına rağmen hava koşulları ve kar kalınlığının uygun olmasıyla güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Doğu'daki Kayak Merkezlerinde
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken ve Cıbıltepe'ye giden ziyaretçiler, ilkbahar mevsimi yaşanmasına rağmen hava koşulları ve kar kalınlığının uygun olmasıyla güzel bir gün geçirme fırsatı buldu.

Kar kalınlığının 116 santimetreye ulaştığı Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, ilkbahar ayında da çok sayıda kayaksevere ev sahipliği yapıyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilerek kayak merkezine gelen vatandaşlar, kızak ve kayakla kayarak gönüllerince eğlendi.


Kayak tutkunlarının yoğunluk oluşturduğu Palandöken'de çocuklarıyla kayak yapan aileler renkli görüntüler oluşturdu.

Cıbıltepe'de kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde de vatandaşlar kayak, snowboard ve kızakla kayarak ilkbaharda kayağın keyfini yaşadı.

Kış mevsimi boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlayan 2634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki pistlerde kar kalınlığı 1 metrenin üzerinde bulunuyor.

Kayak merkezinde hizmet veren Çamkar Otel Genel Müdürü Kemal Sönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oldukça yoğun bir kayak sezonu geçirdiklerini ve sezonun devam ettiğini söyledi.

Kar kalitesi ve pistlerin durumunun hala umut verici durumda olduğunu anlatan Sönmez, "Doluluk oranlarımız yüzde 100'lerden yüzde 60-70'lere kadar düştü. Bu düşüş normal, çünkü mart ayının sonuna geldik ama tahmin ediyorum ki böyle devam edecek. Nisan ayı ortalarını buluruz, yani sezon uzadı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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