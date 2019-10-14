Son Dakika Haberleri: Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi
Son Dakika Güncel Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi

Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi

1 saat önce

Doğu Demirkol'un BKM Mutfak'ın organizasyonu tarafından düzenlenen yeni sezon gösterilerinin yurt dışı ayağı Hollanda'da başladı.

Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi, System.String[]

Demirkol, Rotterdam'da sahneye çıktığı Theater Zuidplein'de 600 kişiye kahkaha attırdı.

Geçtiğimiz sezon İstanbul, Anadolu ve yurt dışında 7 ayda 144 kez sahneye çıkarak stand up gösterisi alanında eşine az rastlanır bir başarıya imza atan Doğu Demirkol, yine BKM Mutfak'ın organizasyonu kapsamında yeni sezona da hızlı bir giriş yaptı. Demirkol, İzmir'deki gösterisinin hemen ardından Hollanda'ya uçarak Rotterdam'da hayranlarıyla buluştu. Büyük ilgi gören, gösterinin biletleri aylar öncesinde tükenen stand up gösterisinde Doğu Demirkol, Theater Zuidplein'i dolduran hayranlarına keyifli bir gece yaşattı.

Doğu Demirkol'un hayatından, kariyerinden kesitleri ve gözlemlediklerini paylaştığı hayranları, kendilerini bir kahkaha tufanının içinde bulurken 'Ahlat Ağacı'nın çekimlerinde ve toplu ulaşım taşıtlarında yaşadıkları kendisini seyretmeye gelenlerin zihinlerinde ayrı bir yer edindi. Demirkol, Rotterdam'daki gösterisini ve hayranlarının ilgisini "Uzun zamandır Rotterdam'da gösteri yapmak istiyordum. Bu konuda bir çok mesaj aldım. Geçen sezon yoğunluk nedeniyle gelememiştim. Film çekimlerinden bulduğum ilk fırsatta geldim." sözleriyle yorumladı.

Yeni sezon gösterilerine Türkiye'de ve yurt dışında yoğun bir takvim çerçevesinde devam edecek olan Doğu Demirkol, önümüzdeki günlerde Beşiktaş Kültür Merkezi (21 Ekim) ve Cadde Bostan Kültür Merkezi Büyük Salon'unda (31 Ekim) devam edecek.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:47 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'den Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bir skandal paylaşım daha!
Son Dakika: Barış Pınarı Harekatı'nı eleştiren Akıncı'dan yeni açıklama: Sözlerim çarpıtıldı Son Dakika: Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 3,6 azaldı Fed ayda 60 milyar dolarlık Hazine kağıdı alacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 10:21:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu'dan Hollanda'ya kahkaha transferi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]