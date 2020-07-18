Doğu'dan yapılan kurbanlık sevkiyatlarına Erzincan'da sıkı denetim - Son Dakika

Doğu'dan yapılan kurbanlık sevkiyatlarına Erzincan'da sıkı denetim

Doğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirler başta olmak üzere birçok kente gönderilen kurbanlıklar, Erzincan'daki uygulama noktasında sıkı denetimden geçiriliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nden büyük şehirler başta olmak üzere birçok kente gönderilen kurbanlıklar, Erzincan'daki uygulama noktasında sıkı denetimden geçiriliyor.

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Erzurum-Erzincan kara yolundaki polis uygulama noktasında, canlı hayvan sevk kontrol noktası oluşturan İl Tarım Müdürlüğü ile polis ekipleri, canlı hayvan taşıyan tır ve kamyonları durdurup hayvanların pasaportlarını, sağlık raporlarını ve sevk bilgilerini inceliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, canlı hayvan pazarlarında kurbanlık satışına başlandığını anımsattı.

Kentte özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan ve Van'dan gelen kurbanlıkların kontrolü için veteriner hekimlerle yol kontrolü yaptıklarını anlatan Şahin, şunları belirtti:

"Burada biz hayvanların küpelerinin olmasına, hayvan sağlık raporlarının olmasına ve pasaportlarının olmasına dikkat ediyoruz. Burada arkadaşlarımız bu kontrolleri tamamladıktan sonra besicilerimizi özellikle en çok yoğun olan İstanbul kurban pazarlarına göndermektedirler. 16 Temmuz itibarıyla İstanbul Kurban Pazarı açılmış bulunmakta. Kurban Bayramı'na kadar sürekli ekiplerimizle yol kontrolleri yaparak vatandaşlarımızın alacağı hayvanların sağlıklı ve kurallara uygun olduklarını denetlemekteyiz."

Şahin, önceki yıllara göre havyan mevcudunun arttığını belirterek, "Kurban üreticilerimiz büyük fedakarlıklar göstererek bu hayvanları yetiştirdiler. Önceki yıllara oranla şu anda yüzde 10-20'ye yakın kurban piyasası pazarımızda hayvan mevcudu artmış bulunmakta. Şunu da belirtmek istiyoruz ki halkımızın her hangi bir kurban sıkıntısı yaşayacağını düşünmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzincan, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 15:08 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu'dan yapılan kurbanlık sevkiyatlarına Erzincan'da sıkı denetim - Son Dakika
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