Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu - Son Dakika

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Doğu Ekspresi Akyaka tren seferleri durduruldu
6 saat önce
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğu Ekspresi ve Kars-Akyaka tren seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, Doğu Ekspresi ve Kars- Akyaka tren seferleri geçici olarak durdurduğunu açıkladı.
TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, şehirler arası yolculukların kısıtlanması nedeniyle 28 Mart 2020 tarihinden itibaren Yüksek Hızlı, Anahat ve Bölgesel Trenlerin geçici olarak işletilmeyeceği belirtildi. Bu kapsamda Doğu Ekspresi ve Kars-Akyaka tren seferleri geçici olarak durduruldu.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:30 Kaynak: İHA
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