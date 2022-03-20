Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

20.03.2022 13:04

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Yolcular otobüslerle Kars'a götürülüyor Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan turistik Doğu Ekspresi Horasan'da çığ düşmesi sonucu yolda kaldı.

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

Yolcular otobüslerle Kars'a götürülüyor

ERZURUM - Ankara'dan Kars'a gitmek üzere yola çıkan turistik Doğu Ekspresi Horasan'da çığ düşmesi sonucu yolda kaldı.

Masalsı yolculuk adı altında yoğun ilgi gören Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu Erzurum'un Horasan ilçesinde mahsur kaldı. Yaklaşık 12 saatlik bir beklemenin ardından yolcular otobüslerle tahliye edilerek karayolu ile Kars'a götürüldü.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Erzurum garına ulaşan Doğu Ekspresi 3 saatlik bir molanın ardından saat 23: 00'de Kars'a hareket etti. Gece 24.00 sıralarında Horasan'a ulaşan tren burada yola çığ düşmesine sonucu bekletildi. Bugün öğle saatlerine kadar Horasan'da bekleyen Doğu Ekspresi yolcuları otobüslerle alınarak Kars'a götürüldü.

Yolculardan Recep Yılmaz; "15 saattir trenin içindeyiz. Yola çığ düşmüş. Tur otobüsleriyle Kars'a gidiyoruz" dedi.

Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı

YORUMLAR
500
Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta 2 bin 222 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta 1588 yerleşimin yolu kardan kapandı

Doğu Ekspresi, Erzurum, Ankara, Kars, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı - Son Dakika


Son Dakika
12:56 Yaptırımlar sonrası Rusya, 140 milyar dolar değerindeki altın rezervine alıcı bulamıyor
12:55 Babasını öldürdü, daha sonra intihar süsü verdi! Çapraz sorguda cinayetin sebebini anlattı
12:49 Yakında nikah masasına oturacak Seda Sayan aşka geldi! Çağlar Ökten ile sarmaş dolaş dans etti
12:47 Arabasının sallandığını fark eden adam, hayatının şokunu yaşadı! Karısıyla evsiz adamı birlikte olurken yakaladı
12:45 Eski sevgilisinin yüzüne yanıcı madde atan adamın ev hapsi kaldırıldı! Öfkeli kadın: Onun ev hapsi bitti, benimki başladı
12:38 Uğurcan Çakır rekor ücretle transfer oluyor! Newcastle, Galatasaray'ın stoperi Victor Nelsson'u da göz hapsine aldı
12:35 Ukrayna'da çocuklar insan tacirlerinin eline düşüyor, genç kızlar tecavüze uğruyor! UNICEF verileri açıkladı
12:29 Çanakkale Köprüsü'ne pahalı diyenlere Cumhurbaşkanı Erdoğan: En pahalı hizmet, olmayan hizmettir
12:22 Tribüne karşı cinsel organıyla hareket çeken Sadık pişman olduğunu söyledi: Nouma ile kıyaslanmak doğru değil
12:08 Kuryenin yaptığı herkesi duygulandı! Yolda kalan diğer kuryeye anında yetişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2022 13:11:30. #1.12#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi çığ düşmesi sonucu yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement