Doğu Ekspresi hattı sel suları nedeniyle çöktü, tren seferleri durduruldu - Son Dakika
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Doğu Ekspresi hattı sel suları nedeniyle çöktü, tren seferleri durduruldu

19.06.2023 15:28

Kırıkkale'de meydana gelen kuvvetli sağanak yağış sonucu oluşan sel, Doğu Ekspresi hattının hasar görmesine neden oldu ve Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Sel nedeniyle şehrin bazı bölgelerinde tarım arazileri de zarar gördü.

Sel suları Doğu Ekspresi hattını çökertti: Tren seferleri durduruldu
KIRIKKALE - Kırıkkale'de kuvvetli sağanak sebebiyle meydana gelen selde Doğu Ekspresi hattının hasar görmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Kırıkkale'de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu oldu. Yağışların sele dönüşmesiyle su taşkınları meydana geldi. Ankara- Kars güzergahında sefer yapan Doğu Ekspresi ray hattının çökmesi neticesinde Ankara-Kırıkkale arasında tren seferleri durduruldu. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Yahşihan Belediyesi ekipleri, hasar gören yolları onarmak için çalışma başlattı. Hasar gören tren hattı ve yapılan çalışmalar "dron" ile havadan görüntülendi. Şehrin bazı bölgelerinde de tarım arazileri zarar gördü.

Kaynak: İHA
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Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Ekspresi hattı sel suları nedeniyle çöktü, tren seferleri durduruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Doğu Ekspresi hattı sel suları nedeniyle çöktü, tren seferleri durduruldu - Son Dakika
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