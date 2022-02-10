Üye Girişi
Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor - Son Dakika

Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor

10.02.2022 13:03
Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor

Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan cirit, Doğu Ekspresi ile kente gelen turistlerce heyecanla izleniyor.

Orta Asya ve Anadolu'da asırlardır oynanan cirit, Doğu Ekspresi ile kente gelen turistlerce heyecanla izleniyor.

Kentte kışın kar üzerinde koşturdukları atlarıyla cirit oynayan köylüler hem birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyor hem de atalarından gelen bu sporu zorlu koşullara rağmen gelecek kuşaklara aktarmak için çaba gösteriyor.

Sabah erken saatlerde atlarını ahırdan çıkartıp gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra belirlenen bir köyde bir araya gelen genç yaşlı köylüler, kar üzerinde atlarını sahaya sürüyor.

Savaş oyunu olmasına rağmen centilmenlik ortamında cirit oynayan köylüler, hem stres atıyor hem de ata sporunu gelecek kuşaklara aktarıyor.

İki bölüm şeklinde oynanan oyunun ilk kısmının ardından cirit tutkunu gençler, atlarını bir süre dinlendirmek için sahada gezdiriyor. Kar üstünde gerçekleşen müsabakada kazanan takım, mağlup olanı kutluyor.

Özellikle yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında ara verilen seferlerine bir süre önce yeniden başlayan Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen yerli ve yabancı turistler, karda oynanan cirit oyununu beğeniyle izliyor.

Kars'a gelen trenden indikten sonra turlarla Selim ilçesine bağlı Kekeç köyüne giden turistler, Kars Kafkas, Akçakale, Başköy Allahuekber Dağı, Darboğaz ve Koşapınar Köyü Atlı Spor kulüplerinin kıyasıya müsabakasını izledi.

Davul, zurna eşliğinde başlayan cirit müsabakasında zaman zaman izleyiciler halay çekti. Çekişmeli geçen dostluk müsabakasında sporcular birbirini kutladı.

İstanbul'dan gelen Erol Savda, AA muhabirine, ilk defa Kars'a geldiğini ifade ederek, "Fotoğraflardan buranın zaten başka bir dünya gibi farklı bir atmosferi olduğunu biliyordum ama çıplak gözle görmek tabii ki bambaşka bir duygu, gerçekten buraları çok beğendim. İlk defa cirit oyununu izliyorum, cirit sporunu duymuştum ama burada canlı olarak izlemek gerçekten güzel bir tecrübe. Cirit bahsedildiği kadar güzelmiş. Burada sadece centilmenlik müsabakası yapılıyor. Rakipler ne birbirlerine ne de atlara zarar veriyor." dedi.

"Cirit izlemek çok keyifli"

Turistlerden Aylin Savda da hem Kars'ı hem cirit oyununu beğendiğini anlatarak, "Cirit çok güzel, atların kar üstünde koşması halkın o sıcakkanlılığı çok iyi. Her şey o kadar güzel ki müsabakayı telefonumla kameraya almak istedim ama izlemekten çekim yapamadım, cirit izlemek çok keyifli. Herkese bu güzel anlara şahit olmasını tavsiye ederim." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Adem Ertaş da cirit sporunun Selim ilçesinde geleneksel olarak devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ciritte rakipler birbirlerini kovalar, sporcuların birbirlerine fırlattığı sopa at üzerindeki diğer sporcuya değdiğinde puan alınıyor ama ata değdiğinde ceza puanı veriliyor. Sporcuların belli atış mesafeleri var, cirit bu durum gözetilerek yapılan oyundur. Bu da burada yaşatıldığı için gençlerimize de yöre halkımıza da çok teşekkür ederiz. Tüm halkımızı bu oyunu öğrenmelerini, gençleri eğitmelerini tavsiye ediyoruz, nasıl gençler okçuluğa özendiriliyorsa ciritçiliğin de özendirilmesi gerekiyor."

İzleyicilerden Mehmet Serdar Sayan ise cirit sporunun heyecanlı bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Bugün cirit izlemeye geldik, doğa da çok güzel. Geçen sene bu kadar kar yoktu, kar olunca fotoğraflara ayrı bir kalite katıyor. Bugün de bayağı güzel fotoğraflar kareler yakaladık." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500

Doğu Ekspresi, Orta Asya, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:04 Hande Erçel oynamak istediği rolü çizdi! Yeteneği ve istediği karakter dikkat çekti
12:58 Artık telefonu çalmak için kapanmasını bile beklemiyorlar! Telefonla konuştuğu sırada kapkaça uğradı!
12:57 Son dakika: Zamlara karşı yeni tedbir paketi! Bakan Nebati Cumartesi günü açıklayacak
10:26 Çamaşır suyuyla kedi öldüren, mama toplayan hayvan düşmanı komşularını teşhir etti: Bu sitede hayvan hakları ihlal ediliyor!
11:46 Türkiye'nin en değerli banknotu açık artırmada: Açılış fiyatı 800 bin lira
12:38 Son Dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan Ayşenur Arslan'a tepki: TMT, EOKA çetelerine karşı bir savunma teşkilatıdır
12:33 Göbeğinde sakladığı çantadan 3 kilo altın çıktı! Ekipler şaştı kaldı
12:27 UEFA Başkanı Caferin açıkladı: Şampiyonlar Ligi için Final Four formatı geliyor!
12:20 Aleyna Tilki evine çağırdığı dansözle karşılıklı göbek attı! Video sosyal medyayı salladı
12:20 Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktırdı! Polis her yerde sahte "şifacı"yı arıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 13:19:22. #1.11#
SON DAKİKA: Doğu Ekspresi ile Kars'a gelen turistler cirit heyecanına tanıklık ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement