Doğu Ekspresi ile Kars'a gelip çocukların yüzünü güldürdüler

Ankara'da "Sevgi ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor." sloganıyla bir araya gelen yardım gönüllüleri, Kars'taki çocuklara kırtasiye malzemesi, giysi ve oyuncak hediye etti.

Yaptıkları organizasyonlarla köy okullarını boyayan ve yardım faaliyetleri yürüten müzisyen Gölge Kaya ve beraberindeki gönüllüler, Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a geldi.

Gönüllüler, topladıkları kırtasiye, giysi ve oyuncakları otobüslere yükleyerek, yardımın yapılacağı Selim ilçesindeki okula götürdü.

Gönüllü ekip, sabah Selim Vehbi Akyar İlkokulu'na giderek çocuklar için getirdikleri hediyeleri hazırladı. Ardından çocukların okula gelmesiyle palyaço kıyafeti giyen bazı gönüllüler, öğrencilerle oyunlar oynadı.

Yüzlerini boyadıkları çocuklara çikolata veren gönüllüler, getirdikleri malzemeleri öğrencilere hediye etti. Büyük mutluluk yaşayan çocuklar, okul önünde toplanıp Gölge Kaya ile şarkı söyledi.

Proje sorumlusu Gölge Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamalarda, topladıkları yardımları çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu belirten Kaya, "5 yıl boyunca gittiğim illerde tanıştığım güzel insanlarla sosyal medyadan birleşerek sürekli kamp, festival projeleri yürütüyoruz." dedi.

Kaya, sosyal medyada "Sevgi ekspresi, 180 gezgin sevgi taşıyor" sloganıyla bir araya geldiklerini anlatarak, "Ankara tren garında 180 kişi buluşarak güzel bir yolculukla Kars'a geldik. Sırtlarımızda yardım malzemeleri, yüreğimizde sevgimiz, elimizden geldiği kadar çocuklara yardımcı olup onları eğlendirmeye çalıştık." diye konuştu.

Gönüllülerden Mehmet Gülbazfidan ise çocuklarla çok eğlenceli vakit geçirdiklerini, onların mutluluğunu paylaşmaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Daha çok iyi insana ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Gülbazfidan, "Bu mutluluğun peşi bırakılmaz, dünyayı iyilik kurtaracak." ifadesini kullandı.