Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekmeye çalışan yolcu ağır yaralandı - Son Dakika

Doğu Ekspresi'nde fotoğraf çekmeye çalışan yolcu ağır yaralandı

ANKARA - Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde bulunan yolcu Emre Berat Başaran iddiaya göre fotoğraf çekmek için açtığı vagon kapısından düştü. Hastanede tedavi altına alınan gencin hayati durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Lalahan ilçesindeki Tren İstasyonu'nun çevresinde meydana geldi. İddiaya göre, Kars - Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi treninde bulunan Emre Berat Başaran ismindeki yolcu fotoğraf çekmek için içerisinde bulunduğu 5. vagonun kapısını açtı. O esnada dengesini kaybeden Başaran, trenden aşağı düştü. Olayı gören yolcuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine tren durduruldu. Çevredekilerin ihbarı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bilek kısmında kesi olan Başaran'ı, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Başaran'ın hayati tehlikesini devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından konuyla ilgili inceleme başlatıldı.