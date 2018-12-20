Doğu Ekspresi'nde Keyifli Bir Yolculuğa Ne Dersiniz?

Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor.

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Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor. Trenin rotası üzerinde Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum kentleri var. Kars'a kadar tren toplam 100'den fazla istasyona uğruyor

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