Doğu Ekspresi'nde Keyifli Bir Yolculuğa Ne Dersiniz?
3 saat önce
Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor.
Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor. Trenin rotası üzerinde Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum kentleri var. Kars'a kadar tren toplam 100'den fazla istasyona uğruyor
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:00
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