Son Dakika Haberleri: Doğu Ekspresi'nde Keyifli Bir Yolculuğa Ne Dersiniz?

Doğu Ekspresi'nde Keyifli Bir Yolculuğa Ne Dersiniz?

3 saat önce

Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor.

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Ankara-Kars arasında işleyen Doğu Ekspresi'nin yolculuğu yaklaşık 25 saat sürüyor. Trenin rotası üzerinde Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum kentleri var. Kars'a kadar tren toplam 100'den fazla istasyona uğruyor
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:00 

Kayseri, Ankara, Kars, Doğu Ekspresi, Güncel
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