Kapanan demiryolu hattında demiryolu ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, Doğu Ekspresi'nin Kars Garı'ndan hareket etmesine izin verilmedi. Yaklaşık 2 saat tren garında bekletilen Doğu Ekspresi, kayanın rayların üzerinde kaldırmasıyla birlikte gecikmeli olarak tren garından hareket etti.

Kaynak: İHA

Toros Dağları, Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Doğu Ekspresi'ne kaya engeli - Son Dakika

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