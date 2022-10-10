Doğu Ekspresi'ne kaya engeli - Son Dakika
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Doğu Ekspresi'ne kaya engeli

10.10.2022 11:18

Doğu Ekspresi'ne kaya engeli Kars-Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne kaya engeli, Sarıkamış Top Dağı mevkiinde raylara düşen kaya nedeniyle tren seferi 2 saat rötarlı yapıldı.

Doğu Ekspresi'ne kaya engeli

KARS - Kars- Ankara seferini yapan Doğu Ekspresi'ne kaya engeli, Sarıkamış Top Dağı mevkiinde raylara düşen kaya nedeniyle tren seferi 2 saat rötarlı yapıldı.

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattında yük taşıyan yük trenin geçtiği esnada Top Dağı'ndan kopan kaya parçası raylara düştü. Raylara düşen kaya parçasından dolayı demiryolu hattı kapandı.

Kapanan demiryolu hattında demiryolu ekipleri tarafından çalışma başlatılırken, Doğu Ekspresi'nin Kars Garı'ndan hareket etmesine izin verilmedi. Yaklaşık 2 saat tren garında bekletilen Doğu Ekspresi, kayanın rayların üzerinde kaldırmasıyla birlikte gecikmeli olarak tren garından hareket etti.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Doğu Ekspresi, Ankara, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğu Ekspresi'ne kaya engeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: Doğu Ekspresi'ne kaya engeli - Son Dakika
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