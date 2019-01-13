Doğu Ekspresi" Resim Öğretmenine İlham Kaynağı Oldu

Ardahan'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nden etkilenen resim öğretmeni Zuhal Kocabağ Bayraktar, derslerinin bir bölümünde öğrencilerine tren resmi çizmeyi öğretiyor.

Ardahan'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından olan ve hafızalarda güzel izler bırakan Doğu Ekspresi'nden etkilenen resim öğretmeni Zuhal Kocabağ Bayraktar, derslerinin bir bölümünde öğrencilerine tren resmi çizmeyi öğretiyor.



TCDD Taşımacılık AŞ'nin son 2 yılda oldukça rağbet gören Doğu Ekspresi, yolcuların yoğun ilgisiyle seferlerine devam ediyor. 25 saatlik sürede, güzergahındaki eşsiz manzaralar arasında masalsı yolculuğa çıkartan Doğu Ekspresi'ne her geçen gün ilgi artıyor.



Hafızalarda güzel izler bırakan ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi, sadece Kars'ta değil bölgenin diğer illerinde yaşayanlarda da güzel anılara vesile oluyor.



Kimi yolculuk yaparken, kimisi de yakınlarını beklerken Doğu Ekspresi ile anılar yaşayan vatandaşlar, zaman zaman da birçok kişinin rüyasını süsleyen tren hakkında şiirler yazıyor.



Ardahan'da Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü de olan Çorumlu resim öğretmeni Zuhal Kocabağ Bayraktar, geçen yıl kendisini ziyaret için kente gelen ailesini beklerken tren garı ve trende yaşananlardan etkilenip Doğu Ekspresini konu alan resimler yapmaya başladı.



Bu tür resimleri derslerinde de öğrencileri ile tuvale yansıtan Bayraktar, yaptığı 3 tren resmi ile hem trenleri öğrencilerine tanıtıyor, hem de Doğu Ekspresi'nin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlıyor.



Bayraktar, tren konulu resimler başta olmak üzere derslerde öğrencilerle yaptıkları resimleri sergileyip ilgililerin beğenisine sunuyor.



Zuhal Kocabağ Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl mayıs ayında Ankara'dan Ardahan'a gelen ailesini garda beklerken Doğu Ekspresi ile karşılaştığını söyledi.



Garda trenden, trende yaşananlardan çok etkilenip ailesini aldıktan sonra Doğu Ekspresi'ni birkaç kare fotoğrafını çektiğini anlatan Bayraktar, söz konusu fotoğraflardan yola çıkarak tren resmi yapmaya karar verdiğini ifade etti.



"Gar ve tren beni büyüledi"



Bayraktar, "Annem ve babam Ankara'dan Doğu Ekspresi ile beni ziyarete geliyorlardı. Onları karşılamak için tren garına gittim. Bir süre onları beklemek zorunda kaldım. O bekleme süresince tren garı ve tren beni gerçek anlamda büyüledi." dedi.



Gardaki ortamın, bekleyişin anne ve babasının yanı sıra farklı duyguları da beraberinde getirdiğini belirten Bayraktar, "Tren garında ailemi beklerken duygu dolu anlar yaşadım. Bekleyiş, ayrılık, hasret, özlem bu duyguların hepsini aynı anda yaşadım. Daha sonra bu duyguları resmetmeye karar verdim. Ardından Doğu Ekspresi ile ilk kez tren resimleri yapmaya başladım." ifadesini kullandı.



Bayraktar, trenle ilgili çalışmalara devam edeceğini anlatarak, "Resimlerle duygularımı anlatıyorum, en güzel yöntem benim için resim yapmak. Bu nedenle kendimi çok şanslı hissediyorum. Resimleri sergilemeye çalışıyorum. Özellikle Ardahan Üniversitesinde sergiledim. Trenle ilgili çalışmalarım devam edecek. Ardahan'da sanata önem veriliyor. Yaptığımız çalışmalara dönüp birkaç kez baktıklarına şahit oluyorum. Bu durum beni gerçekten çok mutlu ediyor." diye konuştu.



Zuhal Kocabağ Bayraktar, tren resimleri başta olmak üzere yaptığı diğer eserlerini okulun atölyesinde de sergileyip, derslerde de öğrencilerine öğretip, gelecek kuşaklara aktarmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

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