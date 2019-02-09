Son Dakika Haberleri: Doğu Ekspresi şikayet konusu oldu

Doğu Ekspresi şikayet konusu oldu

36 dakika önce

Son yıllarda yıldızı parlayan "Doğu Ekspresi"ne bilet temin edemeyen vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulundu.

Doğu Ekspresi şikayet konusu oldu, System.String[]
Son yıllarda yıldızı parlayan "Doğu Ekspresi"ne bilet temin edemeyen vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulundu. Bilet satış saatinin "bazı vatandaşlara" önceden haber verildiği, bu şekilde diğer kişilerin mağdur edildiği iddia edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:25 

Ekonomi
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