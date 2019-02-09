Doğu Ekspresi şikayet konusu oldu
36 dakika önce
Son yıllarda yıldızı parlayan "Doğu Ekspresi"ne bilet temin edemeyen vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulundu.
Son yıllarda yıldızı parlayan "Doğu Ekspresi"ne bilet temin edemeyen vatandaşlar Kamu Denetçiliği Kurumuna şikayette bulundu. Bilet satış saatinin "bazı vatandaşlara" önceden haber verildiği, bu şekilde diğer kişilerin mağdur edildiği iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 11:25
Vatandaşlar Doğu Ekspresi Biletlerini Bulamadıklarını Belirterek Şikayet Etti
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