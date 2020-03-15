Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun - Son Dakika

Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun

6 saat önce

Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.

Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun, System.String[]

Kırıkkale'de, tüm uyarılara ve güvenlik tedbirlerine rağmen raylar üzerinde çocukların yaptığı tehlikeli yürüyüş objektiflere yansıdı.


Kırıkkale'de, Doğu Ekspresi ve yük trenlerinin geçiş yaptığı tren raylarında canlarını hiçe sayan çocukların tehlikeli oyunu objektiflere yansıdı. Tüm uyarı ve güvenlik tedbirlerine rağmen tren raylarında görüntülenen 5 çocuk çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden rayda yürümeye devam etti. Çocuklar yürekleri ağızlara getirdi. - KIRIKKALE

Doğu Ekspresi, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kazakistan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı İsmail Saymaz ve Canan Kaftancıoğlu arasında koronavirüs gerginliği Ankara Valisi Vasip Şahin: Umreden dönen 5 kişide koronavirüs semptomu belirlendi

Son Dakika Haberleri
18:08 Diyarbakır'da AK Parti'ye 1000 kişi katıldı
18:07 ANTALYA Pazar ayininde 'koronavirüs' önlemi
18:03 Çığ altından çıkarılan itfaiye erinin cenazesi, son yolculuğuna uğurlandı - VAN
18:03 SPOR Derbi için takımlar stada geldi
18:00 Çığ altında kalan araçların çıkarılması için çalışma başlatıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 18:14:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Ekspresi treni rayında tehlikeli oyun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]