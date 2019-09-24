Son Dakika Haberleri: Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi
Son Dakika Genel Haber

Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi

1 saat önce

Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdiERZİNCAN - TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresiyle Doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan'da konser verdi.

Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi

ERZİNCAN - TCDD'nin 163. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında, Ankara'dan Turistik Doğu Ekspresiyle Doğu illerine turneye çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Erzincan'da konser verdi.

Ankara Garında düzenlenen törenle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Turistik Doğu Ekspresi ile geldiği Erzincan Garında konser verdi. Öğle sıcağına denk gelmesinden dolayı orkestra zaman zaman nota kağıtlarını kendilerine gölge yaptı. Daha sonra dağıtılan şapkaları takan ekip Erzincan Garında konsere devam etti.

Etkinlik hakkında bilgiler veren İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Sinan Olcay, "Devlet Demiryollarının düzenlemiş olduğu 163'üncü yılını İzmir Devlet Senfoni Orkestrası olarak kutluyoruz. Dün Ankara garında turnemizin açılış konserini yaptık. Turistik Doğu Ekspresi treni ile Erzincan'a geldik. Erzincan'da konser düzenleyeceğiz. Bundan sonra da Erzurum'da konser yapacağız. Son olarak da Kars'ta konser vereceğiz" diye konuştu.

İzmir Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, turne kapsamında Erzincan'dan sonra 28 Eylül'e kadar sırasıyla Erzurum, Kars ve Sivas Divriği'de konser verecek.

Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi

Erzincan, Ankara, İzmir, Genel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 07:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güzel oyuncu Elçin Sangu, yeni projeyle dönüş yapıyor
Kuşburnu Mesudiye'nin yeni geçim kaynağı oldu! Rusya'ya seyahatte e-vize dönemi 1 Ekim'den itibaren başlıyor! Batıkent'te köpeklerin öldürülmesine ilişkin dava

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 21:01:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Ekspresiyle yola çıkan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, Erzincan tren garında konser verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]