Son Dakika Haberleri: Doğu Eyaletleri Merkel'i İstemiyor

Doğu Eyaletleri Merkel'i İstemiyor

37 dakika önce

BAŞBAKAN Merkel, mülteci politikaları nedeniyle özellikle Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde büyük tepki çekiyor.

Doğu Eyaletleri Merkel'i İstemiyor, System.String[]
BAŞBAKAN Merkel, mülteci politikaları nedeniyle özellikle Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde büyük tepki çekiyor. Bu eyaletlerde 2015 ve 2016 yıllarında mültecilere yönelik eylemler yapılmıştı. Saksonya'da başlayan eylemler genişleyerek ülke geneline de yayılmıştı. Kendisi de doğu kökenli olmasına rağmen doğu eyaletleri seçmeni Merkel'e bu yüzden büyük tepki gösteriyor. CDU'lu Saksonya Eyalet Meclis Başkanı Matthias Rössler, Merkel'in yer alacağı seçim kampanyasının CDU'ya yarar sağlayacağına inanmadığını söyledi. Aynı şekilde CDU'nun Thüringen Eyalet Teşkilatı üyeleri de Merkel'in seçim kampanyasında yer almasına karşı. CDU'nun Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Michael Heym, Merkel'in yer alacağı seçim kampanyasıyla ilgili "Bize bir katkı sağlamaz" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan anketlerde Almanya genelinde Merkel en sevilen politikacıların başında geliyor. Ancak doğu eyaletleri için aynı şeyi söylemek zor. Merkel, doğu eyaletlerinde son dönemde yaptığı tüm mitinglerde protestolarla karşılaştı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40 

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İsrail, Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'na Zincir Vurdu Venezuela Devlet Başkanı Maduro: İnsanlığın Geleceğini Türkiye Gibi Ülkeler Belirleyecek

CHP'de Yeni Kriz! Çaycuma Adayı Rest Çekti, Şahinbey Adayı Çekildi Bakanlık Acı Haberi Verdi: 1 Askerimiz Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 14:17:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Eyaletleri Merkel'i İstemiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]