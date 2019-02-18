Doğu Eyaletleri Merkel'i İstemiyor
37 dakika önce
BAŞBAKAN Merkel, mülteci politikaları nedeniyle özellikle Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde büyük tepki çekiyor.
BAŞBAKAN Merkel
, mülteci politikaları nedeniyle özellikle Saksonya ve Thüringen eyaletlerinde büyük tepki çekiyor. Bu eyaletlerde 2015 ve 2016 yıllarında mültecilere yönelik eylemler yapılmıştı. Saksonya'da başlayan eylemler genişleyerek ülke geneline de yayılmıştı. Kendisi de doğu kökenli olmasına rağmen doğu eyaletleri seçmeni Merkel'e bu yüzden büyük tepki gösteriyor. CDU'lu Saksonya Eyalet Meclis Başkanı Matthias Rössler, Merkel'in yer alacağı seçim kampanyasının CDU'ya yarar sağlayacağına inanmadığını söyledi. Aynı şekilde CDU'nun Thüringen Eyalet Teşkilatı üyeleri de Merkel'in seçim kampanyasında yer almasına karşı. CDU'nun Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Michael Heym, Merkel'in yer alacağı seçim kampanyasıyla ilgili "Bize bir katkı sağlamaz" değerlendirmesinde bulundu. Yapılan anketlerde Almanya
genelinde Merkel en sevilen politikacıların başında geliyor. Ancak doğu eyaletleri için aynı şeyi söylemek zor. Merkel, doğu eyaletlerinde son dönemde yaptığı tüm mitinglerde protestolarla karşılaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:40
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