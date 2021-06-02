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Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde Dükkanlar Esnafa Bu Ay İçinde Teslim Edilecek - Son Dakika

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde Dükkanlar Esnafa Bu Ay İçinde Teslim Edilecek

02.06.2021 12:58
Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde Dükkanlar Esnafa Bu Ay İçinde Teslim Edilecek, System.String[]

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde dükkanlar esnafa bu ay içinde teslim edilecekYapımı hızla devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde Haziran ayı içinde esnafa dükkanlarının teslim edilmesi planlanıyor.

Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde dükkanlar esnafa bu ay içinde teslim edilecek

Yapımı hızla devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde Haziran ayı içinde esnafa dükkanlarının teslim edilmesi planlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Muhittin Böcek'in tamamlanması talimatını verdiği yarım kalan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'ni bitirmek için çalışmalarında sona geldi. 5 katlı kültür ve ticaret merkezindeki dükkanların, Haziran ayı içinde esnafa teslim edilmesi planlanıyor. Esnafın dükkanlara yerleşmesinin ve çevre düzenlemesi ile temizliğin tamamlanmasının ardından ise ticaret merkezinin açılışı yapılacak.

İNCE İŞÇİLİK SÜRÜYOR

Toplam 66 bin metrekare inşaat alanına sahip projede son rötuşlar yapılıyor. Yürüyen merdivenlerin montajı tamamlanırken, çevre düzenlemesi çalışmaları sürüyor. 575 binek araç ve kent merkezine gelen tur otobüslerini ağırlayabilecek geniş kapasiteli yeraltı otoparkında da çalışmalar hızla devam ediyor. 5 katlı merkezde, geleneksel alışveriş kültürünün yaşatılacağı dükkanlar, kafe ve eğlence alanları bulunacak. Merkezde geleneksel alışveriş kültürü modern bir alt yapıyla sunulacak.

288 ESNAFIN DÜKKANI HAZIR

Antalya kent hafızasında önemli bir yeri olan daha önce Doğu Garajı Festival Çarşısı olarak kullanılan alandaki Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi Projesi'nde inşaatın bitmek üzere olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Serkan Temuçin, "288 esnafın yerleri hazırlandı ve Haziran ayı içerisinde teslim edilecek. Diğer yandan kültür merkezi inşaatı devam etmektedir. Kültür merkezinde 680 kişilik tiyatro ve gösteri salonu, 110 kişilik çok amaçlı salon ve konservatuar alanları bulunmaktadır. Bu yapının altında 5 katlı 575 araçlık otopark bulunuyor" dedi.

KÜLTÜR MERKEZİ İNŞAATI DEVAM EDİYOR

Ticaret merkezinin 5 kattan oluştuğunu ve 2008 yılında başlanan projenin çeşitli nedenlerle tamamlanamadığını kaydeden Temuçin, "Festival Çarşısı esnafımız mağdur olmuştur. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in esnafa desteği ve halkın taleplerine duyarsız kalmaması sebebiyle buranın hızlı bir şekilde bitirilmesi talimatını bizlere vermiştir. Ticaret Merkezi bölümünü Haziran ayı içerisinde tamamlamış olacağız. Kültür Merkezi'nin inşaat faaliyetleri de hızlı bir şekilde devam etmektedir" diye konuştu.

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Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde Dükkanlar Esnafa Bu Ay İçinde Teslim Edilecek

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde Dükkanlar Esnafa Bu Ay İçinde Teslim Edilecek - Son Dakika


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