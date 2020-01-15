Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda sona gelindi - Son Dakika
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Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda sona gelindi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi.

Doğu Garajı Nekropol Alanı'nda sona gelindi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ilk tamamlanacak projeler arasında gösterdiği Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'ndeki çalışmalarda sona gelindi. 2 bin 500 yıllık nekropol alanı (mezarlık) ile arkeolojik eserler müze konseptiyle kültür turizmine hizmet edecek.


Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'nın yararına olan yarım kalmış projeleri tamamlıyor. Bu kapsamda Doğu Garajı Nekropol Alanı Projesi'nde Başkan Böcek'in talimatıyla başlatılan çalışmalar hızla devam ediyor. Proje inşaatı yüzde 90 seviyesine ulaştı. Tarihi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan nekropol alanını kültür turizmine kazandıracak projenin boya imalatları devam ediyor. Arkeolojik buluntuların yağmur ve güneş ışınlarından korunması için çatı izolasyon çalışması yapılıyor.


Mart ayı başına kadar binanın dış cephe ve peyzaj işlerinin tamamlanacağını ifade eden Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Dr. Cem Oğuz, 40 kişilik bir ekiple hummalı şekilde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Tarihi mezar alanlarını yakından görebilme imkanı sunacak yürüyüş yolları ile cam korkulukların taban döşeme işi yapımına başlandığı ifade eden Oğuz, sonraki aşamada Nekropol alanının 3 tarafını halkın kullanımına açacak şekilde peyzaj çalışması gerçekleştirileceğini kaydetti. - ANTALYA

Muhittin Böcek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 12:26 Kaynak: İHA
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