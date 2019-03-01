Son Dakika Haberleri: Dogu Guta'da Sivillerin Kimyasal Silahla Öldürüldüğü Kesinleşti

Dogu Guta'da Sivillerin Kimyasal Silahla Öldürüldüğü Kesinleşti

1 saat önce

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

Dogu Guta'da Sivillerin Kimyasal Silahla Öldürüldüğü Kesinleşti, System.String[]
Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ), Durum Tespit Misyonunun (FFM), geçen yıl 7 Nisan'da Suriye'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanıldığını doğruladığını açıkladı.

KSYÖ'nün, 7 Nisan 2018'de Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıya ilişkin nihai raporu açıklandı.

Raporda, FFM tarafından yapılan araştırma ve deneyler ile dinlenilen şahitlerden edinilen bilgilerin, 7 Nisan'da, Doğu Guta'nın Duma ilçesinde yapılan saldırıda zehirli kimyasalların silah olarak kullanıldığını gösteren makul dayanaklar sağladığı belirtildi.

Raporun taraf devletlere ve Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi'ne sunulduğu aktarılırken, KSYÖ binasında yakın bir zamanda konuyla ilgili taraf devletlere brifing verileceği kaydedildi.

Kimyasal saldırı sonrası rejim kenti ele geçirmişti

Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki sivil yerleşimlere 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmişti.

Rejim güçlerinin kimyasal silah kullanması, muhaliflerin bölgeden çekilmesine ve sivillerin kentten zorunlu tahliyesine yol açan süreci başlatmıştı.

ABD, İngiltere ve Fransa, bunun üzerine 14 Nisan'da Esed rejimine karşı düzenlediği saldırılarda, Suriye'nin başkenti Şam'daki hedeflerin yanı sıra Hama, Humus, Dera ve Süveyda'daki bazı askeri noktaları vurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:51 Kaynak: AA

7 Nisan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Kadın, Cezaevinden İzinli Çıkan Eşini Patronu Olan Sevgilisine Öldürttü İki Veli Arasında Çıkan Kavga Cinayetle Bitti

Nevşin Mengü ile İsmail Saymaz Sosyal Medya Üzerinden Polemiğe Girdi! Mansur Yavaş, Mehmet Özhaseki'yi Eleştirdi: Allah Kimseye Kendi Videosunu Yasaklatmayı Nasip Etmesin
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 23:34:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dogu Guta'da Sivillerin Kimyasal Silahla Öldürüldüğü Kesinleşti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]