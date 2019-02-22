Son Dakika Haberleri: Doğu ile Batı'yı Birbirine Bağlayan Dubai'de İş Kurmak Avantajlı Mı?

Doğu ile Batı'yı Birbirine Bağlayan Dubai'de İş Kurmak Avantajlı Mı?

34 dakika önce

Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai, küresel iş dünyasının merkezlerinden biri haline geldi.

Doğu ile Batı'yı birbirine bağlayan Dubai, küresel iş dünyasının merkezlerinden biri haline geldi. Kent dünyanın dört bir yanındaki yöneticileri buluşturan zirve, konferans ve fuarlara ev sahipliği yapıyor. Peki Dubai'de ticaret yapmak, şirket kurmak ne kadar avantajlı?…

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 09:16 Kaynak: Youtube

Dubai, Genel
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