Son Dakika Haberleri: Doğu İlleri İçin Buzlanma, Çığ ve Zirai Don Uyarısı

Doğu İlleri İçin Buzlanma, Çığ ve Zirai Don Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma, çığ ve zirai don uyarısında bulundu.

Doğu İlleri İçin Buzlanma, Çığ ve Zirai Don Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, doğu illeri için buzlanma, çığ ve zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar; Van ve Muş'ta 3, Bitlis ve Hakkari'de ise 0 derece olarak ölçülmüştür. Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Van'da 6, Bitlis'te 5, Hakkari'de 5, Muş'ta 7 derece olması beklenmektedir. Bölgemiz genelinde buzlanma olayı ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Gece saatlerinden itibaren zirai don riski bulunmaktadır. Çiçeklenme dönemindeki badem, kayısı, erik gibi meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçilerimizin gerekli tedbirleri almaları, yörelerindeki don durumu hakkında daha detaylı bilgi almak için en yakın meteoroloji müdürlüklerine başvurmaları önerilmektedir" denildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 09:12 Kaynak: İHA

Hakkari, Sabah, Van, Güncel
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